Comment Aménager une Chambre REPOSANTE?

Votre chambre à coucher doit d'abord refléter votre personnalité, donc choisissez une teinte qui vous plaît vraiment. Mais des couleurs trop criardes ou vives peuvent vous empêcher de vous apaiser avant de vous endormir. Les couleurs qui réduisent le stress sont nombreuses, la plus suggérée étant le blanc dans toutes ses déclinaisons. Le vert et le bleu sont également des couleurs paisibles et reposantes. Les teintes naturelles de beige comme ici sur la photo, mélangées avec du blanc et du vert clair rendent la chambre plus calme. Le but est de retrouver un sentiment d'harmonie et de paix dans votre chambre.