Énigme dans le Luberon !

A Gordes, petit village situé dans le département du Vaucluse, c’est une des communes les plus visitées du parc naturel régional du Luberon. Le village est classé parmi les plus beaux villages de France grâce à son patrimoine riche et varié. Nous allons vous faire découvrir une maison d’hôtes hors du commun, tant par les prestations proposées que par la vue imprenable ! Elle dispose de 4 chambres de 21m² chacune avec balcon, salle de bain et toilettes privatives. Au rez de chaussée, le salon sur le jardin est à disposition des hôtes. Vous pourrez profiter du beau temps et de la grande piscine ! Vous découvrirez des panoramas saisissants sur les villages aux alentours ! Cette grande demeure en pierre a un charme puissant ! A quelques minutes à pied du centre du village, les propriétaires vous accueillerons aux Balcons du Luberon mas provençal du 18ème siècle, où vous pourrez profiter depuis votre chambre, dans le jardin ou au bord de la piscine, du calme et de la beauté d’un panorama unique de la vallée du Luberon !

Laissez-vous emporter par le charme qui opère dans cette incroyable demeure ! Vous allez découvrir des paysages magnifiques dans une chambre d’hôtes qui promet monts et merveilles !