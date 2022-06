Une Ferme Aménagée en Maison d'hôtes!!

Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cet article. Nous nous quittons sur une vue d'ensemble de cette entière ferme qui promet des vacances en or en famille, entre amis, ou seul pour profiter d'un cadre charmant, d'un mode de vie sain loin du bruit et de la fureur de la ville ! En tout cas, on a une adresse pour l'été prochain ;).

