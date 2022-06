Une Tour Vitrée très AUDACIEUSE.!!

Non contente de disposer d'un espace à vivre conséquent, la maison possède une terrasse immense qui permet de profiter des beaux jours comme il se doit !

Avec son plancher en bois et ses barrières en verre qui rappellent l'architecture du reste du bâti, cette terrasse incarne le mariage réussi entre la dimension brut et naturelle du bois et le charme industriel de matières comme le fer et le verre.