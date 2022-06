Une FANTASTIQUE Maison sur Pilotis!!

Et voici le clou du spectacle ! Une magnifique piscine pour profiter d'une brasse au sein même de sa maison ! Grâce à ses barrières en verre et à son système de protection lamé, cette piscine vous permet d'observer la mer alors même que vous barbotez loin des touristes et des plages surpeuplées. Un cadre intimiste qui garantit une tranquillité totale. Elle est pas belle la vie ?