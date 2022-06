Comment Aménager un Petit Studio de 17m² ??

Pour offrir les mêmes propriétés que celles d’un vrai appartement mais dans 17 petits mètres carrés, il a fallut ruser et jouer d'ingéniosité ! Car on peut trouver ici un bureau ainsi qu'un canapé pour se détendre en fin de journée, et sans renier sur le couchage, un vrai matelas de 140cm permet de passer des nuits réparatrices et confortable.

Comme vous l'avez vu, les meubles se tirent et se déplient pour offrir une multitude de compartiments tous plus pratiques et ingénieux les uns que les autres ! Même les petites marches de l'escalier miniature se mettent à coulisser pour permettre de ranger ses petites affaires.