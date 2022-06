De Grange à logement contemporain…

Petit voyage aujourd'hui en Savoie pour découvrir ce qu'il est possible de faire à partir d'une ancienne grange qui n'avait pas grand chose d'attrayant au départ. Les fabuleux architectes de l'Atelier Choron Pellicier ont réussi le tour de force de transformer cette bâtisse s'étendant sur trois niveaux en un superbe appartement offrant une vue imprenable sur le paysage de montagne alentour.

Avec comme principale difficulté en ce qui concerne l'aménagement de cet appartement, le fait que seule la partie située à l’Est soit éclairée et sur un seul niveau, le projet a eu pour but de faire entrer la lumière au coeur des espaces intérieurs. Le projet a donc constitué à ouvrir les volumes tout en les conservant afin de permettre à un maximum de luminosité naturelle de pénétrer l'intérieur permettant ainsi de jouer avec les espaces et leur diversité. Le résultat est des plus réussis et montre qu'avec de bonnes idées et de la volonté, on peut totalement réinventer un lieu.

En avant pour la visite de ce fantastique projet !