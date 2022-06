Un Projet Fou !

La maison forme un ensemble de 3 maisons regroupés au fil du temps et dont la construction date du 17ème siècle. Les pierres apparentes et les volets bleus lui donnent un certain charme ! Avec les fleurs grimpantes sur la façade, on a qu’une envie c’est rentrer dans cette maison ! En passant le pas de la porte, on ressent immédiatement l’âme de cette charmante maison ! Si vous ne savez pas où passer vos vacances ou quelques jours, venez leur rendre visite ! Les propriétaires seront ravis et vous passerez d’agréables moments !