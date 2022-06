Où insérer un Aquarium??

Le design de la salle de séjour offre de nombreuses options comme le choix du luminaire, des accessoires de la décoration murale, de l'agencement des meubles et du mobilier, et d'un éventuel aquarium qui viendrait imposer un style particulier. La présence des plantes et des animaux dans la maison, permet de renforcer la vie dans tout le design qui peut afficher une certaine froideur malgré sa beauté. Que ce soit dans le salon, les couloirs, la salle à manger, nous pouvons installer un aquarium pour apporter une plus-valu au design; ce qui n'est pas évident dans la chambre et dans la salle de bain qui accueilleront mal un aquarium dans leur décoration.