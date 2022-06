Pourquoi Préférer un Éclairage LED??

Un beau luminaire qui trouve sa place dans la salle à manger, est cette lampe LED, dont la structure en métal est revêtue de tissu. Sa forme, qui évoque un moulin à vent, met en valeur les caractéristiques du revêtement, qui laisse entrevoir la structure dans une série continue de plis, de lumières et d’ombres. Disponible en deux dimensions (diamètre 80 cm et diamètre 120 cm) et en deux versions, suspension et plafonnier. Le tissu, élastifié et lavable, existe dans les coloris ivoire et rouge foncé.