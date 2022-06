Quelles Dalles Choisir pour Ma Cuisine?

Avant de traiter de carrelage proprement dit, nous vous montrons ici une première possibilité de dalle pour la cuisine. D’un seul bloc, ce revêtement en béton ciré trouve de plus en plus d’adeptes avec son côté industriel et moderne, qui permet un assemblage élégant d’éléments rustiques et d’éléments design dans le même espace. Certains pourront trouver que le béton a un caractère froid, mais cela se sent beaucoup moins dans l’espace d’une cuisine.

Le béton ciré est extrêmement résistant et facilement lavable avec des produits d’entretien très doux… à éviter donc la javel et les éponges qui grattent. Le béton ciré habille votre cuisine avec tendance. De quoi est-il composé ? Eh bien il s’agit d’un mélange de chaux, d’argile, de sable, d’eau et maintenant de résine et de pigments qui le rendent extrêmement résistant. Un sol en béton ciré sombre crée une ambiance sobre et élégante.