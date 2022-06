Comment préparer ma Maison pour le Printemps?

Lorsque l'hiver touche à sa fin, que les journées rallongent et que le soleil se fait plus présent malgré le froid, il est temps pour le jardinier de préparer l'arrivée du printemps. La fin de l'hiver est le moment idéal pour rêver à votre futur jardin et aux nouveaux aménagements que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Vous pourrez nettoyer vos outils, ramasser les feuilles et les plantes mortes, donnez à manger aux oiseaux, préparer votre hôtel à insectes avec les enfants, achetez vos graines à planter au printemps, réparer ou réarranger vos bordures et petits murets… tout un tas d’activités vous attendent en ces mois encore froid mais qui présage du réveil de la nature. Vos plantes sont encore au chaud et vous aussi, mais c’est le temps de la conception de votre nouveau jardin et c’est le plus excitant!

