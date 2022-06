Comment Rénover une Maison en Briques?

La brique revient à la mode ! Et c’est tant mieux, car elle a tout pour plaire ! Les potentiels de ce rectangle de terre, qui peut se décliner dans toutes les teintes de rouges, sont infinis. Longtemps utilisé seulement dans les constructions industrielles comme les usines, la brique se fraye depuis des années un chemin de plus en plus beau dans l’architecture des maisons individuelles modernes, et même dans l’architecture et la décoration d’intérieur.

Lorsque que vous possédez ou lorsque vous voulez acquérir une maison en brique, il est pourtant peu facile de la rénover. Quid de l’isolation ? Comment laisser les briques apparentes ? Comment utiliser le charme des briques sans pour autant tomber dans le décor industriel ? Et si les briques passaient du mur au sol ? Et les briques de couleur blanche, ça vous dit ?

Dans ce nouveau numéro, nous allons étudier toutes ces questions, et bien plus !