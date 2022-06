En totale Contradiction…

A l'intérieur, le charme originel de la bâtisse a été conservé intact et même sublimé par la sobriété toue en élégance de l'aménagement général de la pièce. La pierre de taille affleurant à la surface des murs apporte la teinte et l'aspect brut du matériau noble et robuste composant l'édifice. Le lustre et les longs rideaux confèrent la touche de confort permettant de rendre l'espace accueillant et convivial.