Mystérieux Manoir Breton !

De l'autre côté de la propriété on découvre un magnifique parc paysagé s'étendant sur une superficie de 3,5 hectares et offrant un somptueux panorama à la demeure. La totalité des espaces intérieurs de l'habitation de 760m² ont subit une série de réhabilitations et d'agencements opérés de main de maître par nos talentueux architectes. Sous ses doigts experts les pièces se sont métamorphosées en un rêve de confort contemporain ! On aperçoit également la splendide verrière coiffant les anciennes dépendances nouvellement transformées et qui permet de contempler depuis un point de vue privilégié la magnifique propriété. Quel travail d'orfèvre ! Mais attendez de voir la suite !