Une maison familiale absolument somptueuse

Avec cette montée d'escalier réduite au minimum, on voit comment la modernité vient s'intégrer aux vieilles pierres pour créer un superbe intérieur aux accents rustiques. L'atmosphère est chaleureuse et conviviale, et les souvenirs et le vécu de l'habitation sont sublimés afin de créer une décoration actuelle faisant référence aux savoirs-faire et au terroir locaux.

Comme un clin d’œil respectueux au passé, les outils ancestraux et accessoires de sellerie sont utilisés pour orner les murs et les recoins de l'immense maison.