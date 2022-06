Les Secrets des Suites d’hôtel pour se créer une Déco de Rêve!!

Une suite, c’est d’abord et avant tout une chambre à coucher confortablement meublée, spacieuse, accueillante. Et son centre de gravité, c’est le lit : on le choisira dans une version grand format, avec couette et oreillers extrêmement moelleux et des draps aussi agréables au toucher qu’à la vue. Si l’on souhaite une ambiance moderne, cette chambre à coucher avec salle de bain attenante est un parfait exemple. On aime beaucoup la tête de lit en cuir blanc tressé, digne des plus beaux palaces !