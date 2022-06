Éliminez les Mauvaises Odeurs de Manière NATURELLE.!!

Dans le salon et dans la chambre à coucher l'odeur est souvent liée à la mauvaise habitude de ne pas ouvrir assez les fenêtres et puis liée au tabagisme. Nous vous recommandons, d'abord, laver fréquemment les textiles, tels que des rideaux ou les housses des canapés et les tapis.

Dans le long terme, en fait, ils peuvent tenir les odeurs accumulées au fil du temps. Pour lutter efficacement contre l'odeur de la fumée, en particulier si les fumeurs ne veulent pas aller sur le balcon ou regarder par la fenêtre lors de l'opération… il est utile de vider fréquemment le cendrier. Sur le fond du cendrier on peut alors mettre de vinaigre ou du café jusqu'à ce que l'odeur disparaisse.

Les surfaces imprégnées peuvent être nettoyés avec une solution d'eau chaude et l'huile d'arbre à thé, bien que le bois soit délicat et peut être séché par cette huile essentielle. Il ne faut donc pas en abuser.