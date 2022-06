Un toit de verre au cœur du Mans

Une paroi d'origine en briques apparentes a été maintenue pour séparer les espaces et leur conférer plus de chaleur et d'intimité, tout en conservant le caractère ouvert et lumineux du projet. Bien qu'il soit situé sous les combles, tout a été pensé pour le confort des habitants et la beauté du lieu.

