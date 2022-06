Combattre le Syndrome du Nid Vide!

Peu importe quelle nouvelle pièce remplacera la chambre de votre enfant, il aura toujours besoin d’un endroit où dormir lorsqu’il viendra vous rendre visite le temps d’un weekend ou pendant ses vacances. De plus, il amènera certainement de nouvelles affaires, au moins temporairement ! Votre pièce aura donc besoin d’être multifonction. Ne changez pas son agencement de façon trop radicale. Préférez un agencement simple et fonctionnel qui pourra accueillir facilement un matelas et les affaires de votre enfant lorsqu’il ou elle vous rendra enfin visite !

Une solution consiste à transformer la chambre en chambre d’amis. Ainsi, vous n’aurez qu’à faire le rangement, sans avoir a réagencer la pièce où y apporter trop de changement. Rendez-la moins personnelle, plus minimaliste et sobre, de façon à ce qu’elle convienne à n’importe quel invité ! Pour une jolie chambre d'amis toute simple, prenez exemple sur celle présentée dans cette photo, qui propose un espace très aéré, sans fioritures, avec un lit confortable, une couette blanche et des oreillers assortis, un grand tapis foncé uni pour contraster avec le blanc, et une table minimaliste en bois. Cette pièce n'est pas sans rappeler une chambre d'hotel, ce qui convient à merveille pour une chambre d'amis à la fois sobre, moderne et sophistiquée, sans meubles et objets superficiels.