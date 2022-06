Un Luxe bien caché…

Une fois à l'intérieur, on est sous le charme de cette vaste pièce que l'on ne pouvait imaginer si cozy et accueillante depuis l'extérieur. La décoration est sobre et d'un style empreint de classicisme dynamisé ça et là par des touches plus contemporaines. L'immense bahut sur la droite sublime la pièce de ses moulures et colonnes et compose avec les plafonds une combinaison de teintes claires et apaisantes.