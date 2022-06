10 parfaites chambres pour une fille ado !

Votre petite fille devient grande, en tant que vraie ado, elle veut une chambre rien qu’à elle et qui lui ressemble ! Ce livre d’idées consacrée aux chambres de fille ado vous permettra de faire le plein d’idées pour décorer celle que vous avez à la maison ! De plus en plus exigeante, votre fille devenue une ado souhaite une chambre à son image dans laquelle elle se sent bien.

Grand lit, espace pour recevoir ses amis, couleurs qui lui plaisent et petits coins secrets pour cacher ses trésors bien à l’abri sont des critères à ne pas manquer !

Pensez aussi à des rangements fonctionnels car elle va vouloir de plus en plus de vêtements et il faudra pouvoir les ordonner afin que la chambre de votre fille ado reste bien ranger !

Retrouvez ici 10 idées pour donner du caractère à sa chambre d’ado !