10 chambres bébé garçon pour lesquelles on craque !

Très pratique, cette grande étagère est idéale pour ranger tous les vêtements de bébé. Avec sa penderie et ses tiroirs elle est fonctionnelle. Lorsque vous aménagez la chambre de votre bébé garçon, il faut aussi penser à l’avenir ! Ici c’est le cas puisque cette armoire restera astucieuse lorsqu’il aura grandit et pourra facilement être utilisé plus tard ! On remarque en arrière plan le mur rayé bleu et blanc qui nous renvoi dans une ambiance marine !