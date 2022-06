Douche ou baignoire? Le grand débat

Pourquoi ne pas défier les règles de la salle de bains et de la chambre à coucher en installant judicieusement une baignoire autoportante dans cette dernière. Pour des raisons évidentes, ce n'est pas une solution adaptée à tout le monde ! Cependant, nous le voyons plus en plus dans les magazines, les personnes aimant utiliser leurs espaces à vivre un peu différemment des autres seront friands de ce type de propositions, Si vous préférez prendre un bain seul et au calme, cela n'est peut-être pas une option appropriée pour vous. Quoiqu'il en soit, c'est une très belle image et qui sait, peut-être vous aidera t-elle à sortir des sentiers battus.

