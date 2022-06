Sublimez votre intérieur grâce aux BRIQUES!!

Si pour vous beauté rime avec modernité et si vous rêvez d'un intérieur aux allures de loft industriel, les briques sont le matériau dont vous avez besoin.

Ce loft berlinois, qui est situé dans le quartier de Kreuzberg, illustre parfaitement comment un mur en briques peut donner un look industriel et ultra-contemporain à un intérieur. Associé à un escalier moderne en béton et à des poutres en bois, il donne à cet intérieur une originalité et un charme sans pareils.