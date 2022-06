Radicale et Merveilleuse!!

Ce qui frappe de prime abords lorsque l'on pénètre dans cette maison, ce sont les splendides jeux de transparences rendant les espaces fluides et lumineux, futuristes et aériens. On aperçoit une cheminée encastrée dans le mur et on devine un superbe salon de style moderne se tapissant dans l'ombre. Au fond de la pièce, la couleur vive du mobilier jaune nous interpelle et fait surgir une touche de fantaisie de cet intérieur minimaliste.