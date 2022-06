Un insoupçonnable Palais Moderne.!!

Dans ce petit salon, on voit que la décoration plus colorée et empreinte de fantaisie. Le mobilier de style classique vient tutoyer des objets décoratifs plus modernes et donne lieu à une ambiance très chic et détendue à la fois. Le superbe canapé rouge vif dynamise tout l'espace et s'accorde magnifiquement avec l'estampe à l'encre de chine accrochée au mur. Le tout est lié par le tapis dessinant des lignes concentriques et entremêlées de touches de couleurs vives.