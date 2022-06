La vie moderne dans les arbres

Et bien-sûr afin de profiter du cadre exceptionnel dans lequel est implantée cette habitation, une superbe terrasse et son mobilier tout en bois a été aménagée et permet aux chanceux occupants de vivre au rythme de la nature. Sans coupure d'avec la faune et la flore, la cabane offre un lieux privilégié pour se ressourcer dans la paix et la sérénité en se coupant de toute l'agitation de notre époque moderne. Depuis cette terrasse de style rustique le monde doit sembler bien plus apaisant…