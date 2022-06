Salle de bain Contemporaine et pas chère !!

Cette salle de bain a l'avantage indéniable d'avoir une source de lumière naturelle, mais l'inconvénient d'avoir une configuration atypique : qu'à cela ne tienne, autant profiter de la pente des murs pour aménager des alcôves et recoins pour ranger et redessiner l'espace de manière graphique et inventive!

On retrouve ici appliqué à nouveau un découpage de la pièce entre des aplats blancs et brun sombre pour une grande unité et harmonie stylistique sur l'ensemble. Pour couronner le tout, une sculpture abstraite en bois et pierre sombre fait office de décoration, tout en faisant un rappel au plan des lavabos en bois clair.