Salon au Design ultra moderne = Oeuvre d'art!

Pour répondre aux besoins d'un client exigeant spécialisé dans l'art contemporain, le studio Mayelle architecture intérieur et design a conçu, dans un espace sous les combles, ce loft spectaculaire optimisant l'espace avec un art certain et au style aussi radical qu'élégant.

Penchons-nous plus particulièrement sur l'aménagement du salon moderne et design dont la conception est basée sur l'usage du blanc et des lignes épurées et géométriques. Un style intemporel pour aménager sa pièce à vivre!