Tissus de qualité et éco design

Un intérieur qui vous ressemble, Just like you est l'équipe toute trouvée ! L'entreprise propose des accessoires et objets fabriqués à partir de matériaux récupérés. Confectionnés en France et donc garants d'un savoir-faire artisanal, découvrez les gammes de produits Just like you dont par exemple ce lap'in doudou. Ce dernier fera son effet auprès des plus jeunes.