Comment Décorer sa Maison Après un Divorce?

Le paradoxe du divorce c'est qu'avec l'autre personne ça va pas du tout mais sans elle c'est encore pire . Normalement la décision de se séparer et divorcer est due à une longue période de profonde insatisfaction et réflexion. Les conjoints ne sont plus en mesure de rester ensemble, ils ont des valeurs et des objectifs inconciliables. Dans le couple règnent une distance émotionnelle et le manque de communication et le divorce est vécu comme une libération.

Nous allons vous donner des conseils sur comment réaménager votre lieu de vie après le divorce.