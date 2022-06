Pensez à la déco murale pour votre intérieur !

Si nous n’en étions pas sûr, il s’agit bien d’un bureau. En effet, la déco murale nous le rappelle ! On a choisi ici de choisir des lettres de tailles et de couleurs différentes pour le côté original. Avec une chaise, une table et un parquet tout en bois, on adore le climat que dégage ce bureau. On s’y sent bien et l’ambiance est propice au travail !