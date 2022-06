Avant et après : Table Rase du Passé !

Ce vieil édifice qui auparavant ne faisait pas rêver s'est transformé après la réalisation du projet de rénovation d'une considérable ampleur en un superbe logement moderne à l'élégance simple et un parfait exemple de beauté minimisée. Une maison n'a pas besoin d'être tape-à-l’œil ou exagérée pour avoir un impact visuel unique et agréable. Ne vous fiez pas à la façade trompeuse de cette habitation familiale à l'air fatigué située dans la ville allemande de Karlsruhe !

Grâce au secours et à l'aide de la société locale bplus architektur, la maison qui avait terriblement besoin de modernisation au niveau des caractéristiques et fonctionnalités de ses espaces a pu renaître et offrir à ses occupants chanceux un cocon conviviale et agréable à vivre.

Près pour découvrir l'impressionnante mise à jour de maison qui ne payait pas de mine ? Voyons comment les professionnels de l'architecture s'en sont sortis!