10 tables pour nos balcons

Par ces beaux jours, et quand on vit en appartement, avoir un balcon, même petit, est une vraie bénédiction car il offre une possibilité d’être dehors chez soi ! On y passe nos week-ends et nos soirées, c’est pourquoi on l’aime bien aménagé, si possible avec une table qui nous permettrait même de dîner ou de prendre un café en extérieur.

C’est pourquoi nous avons choisi de vous proposer des solutions pour installer une table sur le balcon, en fonction de votre espace et de ce que vous souhaitez donner la priorité aux repas ou aux pauses détente !