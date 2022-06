L'Agencement idéal pour les Toilettes!?

BERTRAND JAYR nous dévoile cette réalisation qui exprime des toilettes au grand air, en apportant poésie, humour et singularité à ces salles ( toilettes ) qui en sont, le plus souvent, dépourvus. Cette étagère design, aux lignes courbes, graphiques et épurées, associée aux rouleaux de papier toilette, délibérément affirmés et non plus dissimulés, prend peu à peu la forme d’un nuage évoquant ainsi « le grand air » avec légèreté.