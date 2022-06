Quels Types de Lampes Murales?

Encore une lampe originale qui sait bien combiner éclairage et design, avec ce magnifique luminaire qui aligne aisément le bois et l'ampoule pour donner une belle oeuvre qui prend une bonne place dans le style très contemporain de l'entrée extérieure de la maison. Savoir profiter des murs pour bien éclairer l'entrée, est une idée très design et très tendance.