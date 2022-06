Du bois pour la chambre de votre enfant

Bien sûr, un lit d’enfant doit être beau mais il doit surtout être sûr : c’est la priorité numéro une. Le meuble doit donc avant tout être solide et stable, être conçu de telle sorte qu’il soit impossible de se blesser et être fabriqué dans une matière non polluante et non allergène. Un lit en bois naturel est toujours un bon choix.