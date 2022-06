Quelle couleur pour votre salon ?

Les salons ont de nombreuses fonctions : on s’y repose, on y regarde un film, on y reçoit ses amis, on y boit le café, on y fait la fête et même parfois on y fait tout cela à la fois. La décoration de cette pièce est donc particulièrement épineuse, et l’agencement de couleurs est donc un choix important. Le salon doit en effet s’accorder avec le reste de votre maison car il fait le trait d’union entre les différentes pièces. Il faut également garder en tête que ce sera sans doute l’endroit dans lequel vos invités passeront le plus de temps. Voici quelques idées qui vous permettront de choisir une palette de couleurs pour votre salon.