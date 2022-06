Du Bois en plein Paris !

A voir cette impressionnante façade de bois et dont les faces font alterner les sens du matériaux pour créer de superbes effets visuels, on aurait bien du mal à imaginer ce que renferment ses espaces intérieurs. Ce projet de construction pas comme les autres réussit la noble tâche de réintroduire l'élément naturel et ses teintes à la chaleur incomparable au coeur de la ville.

En utilisant comme principaux matériaux le bois de Mélèze naturel non traité pour le bardage et l'acier galvanisé brut et béton brut pour les accès en dur, les architectes de LA architectures ont su appliquer les principes de la conception bioclimatique pour créer des logements modernes et responsables où il fait bon vivre.

Découvrons ce que cache ce parallélépipède de bois !