10 intérieurs design faciles à réaliser

Revenons un instant dans le premier appartement que nous vous présentions et faisons de nouveau attention aux détails. Dans cette cuisine, un œil non avisé ne pourrait percevoir comment un intérieur classique a été transformé en lieu design : un équipement de cuisine traditionnel est en effet complètement transformé par le soin apporté à l’espace dédié aux repas. Comment ? Par le choix d’une table aux lignes simples et en métal d’abord, par des chaises Eames de nouveau – il s’agit du modèle DSR – et par des suspensions lumineuses en métal cuivré.

Notez que pour un intérieur design, le choix des luminaires est très important et qu’il est très tendance de multiplier les suspensions autour d’une même pièce de mobilier.