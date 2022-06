Comment sublimer un Petit Jardin?

Quand on aménage un jardin, on met en place des arbres, des arbustes et des plantes vivaces. Tous ces végétaux sont pérennes, c'est à dire qu'ils ont une vie de plusieurs années. En prenant ce type de plantes, vous avez fait le bon choix car vous n'avez à investir qu'une seule fois dans des végétaux qui se développeront au fil des ans et au bout de quelques années, vous profiterez d'un jardin mature avec des arbres massifs. Mais dans ce cas, il faut prévoir que ces plantes vont pousser et occuper beaucoup plus d'espace qu'avant. Faites donc attention à prévoir cela et n'exagérez pas.

En effet si votre jardin est petit n'exagérez pas avec les plantes car il va bien sûr sembler plus encombré et l'impression de l'espace sera réduite.