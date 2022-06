Extension Montée sur des Échasses!!

Et voici ce que donne la façade une fois équipée de sa surélévation ! Le volume géométrique aux lignes modernes est bardé de bois et de zinc ce qui donne lieu à une jolie palette de couleurs chaudes et tendances. Non seulement la connexion avec le jardin est largement améliorée mais en plus la bâtisse gagne en hauteur grâce à ce nouveau volume.

L’extension prend la forme d'un cube composé avec une ossature bois et recouvert d'un bardage en mélèze à claire voie.