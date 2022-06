Une Maison Traditionnelle Vraiment SURPRENANTE.!!

Il est toujours très intéressant de voir comment les designers arrivent à associer tradition et touches modernes pour créer une maison harmonieuse et non une juxtaposition d’éléments.

Avec cette petite verrière par exemple, les architectes ont respecté la simplicité de la maison existante, ils sont poursuivi la tonalité bleutée qui caractérise la plupart des huisseries de la maison, et ils ont finalement permis une belle connexion entre le maison et le jardin lui aussi sobre et élégant qui se trouve à l’arrière.