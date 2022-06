MÉTAMORPHOSE: Vive les Couleurs!!

Pour le salon/cuisine, les habitants souhaitaient un espace clair et lumineux à l'esprit scandinave, où ils puissent se reposer, se relaxer. Mais ils voulaient aussi que ce soit un endroit de caractère, vitaminé, et dynamique où ils puissent accueillir leurs invités. Des meubles design en bois s’accordent avec le tapis. Des coussins jaunes rappellent les chaises contemporaines jaune moutarde de l’espace salle à manger qui prolonge le salon, et apportent de la chaleur et de la vitamine ! Une bibliothèque avec des éléments ouverts permet d’apercevoir la couleur du mur. La couleur turquoise change cette cuisine un peu trop blanche en un espace pop ! Cette couleur se marie très bien avec le bleu-menthe du séjour, plus reposant.