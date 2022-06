Comment Réduire le STRESS chez Soi?!

Trop de décoration tue le design, et favorise un style encombrant et énervant dans la maison. L'aménagement de la salle multimédia, peut se faire avec des meubles simples, moins stressant, plaisant, et design, avec ce meuble TV qui s’adapte facilement aux angles du salon. Cette réalisation est faite de matériaux nobles pour un rendu exceptionnel, elle est multifonctionnelle avec une longueur variable en blanc mat, Noyer, Chêne, Wengé (Hêtre verni noir) et Blanc mat avec bords en bois contreplaqué.