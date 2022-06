10 idées décoration pour mon salon !

Il s’agit ici d’un projet de rénovation et de décoration d’un appartement ancien d’environ 70m². La décoration est sobre et chaleureuse, les couleurs claires du sol et des murs contrastent avec des touches de couleurs sur les objets de déco tels que les cadres ou les coussins. On remarque de suite l’imposant lampadaire très original et moderne ! L’étagère avec des carrés de différentes tailles permet d’ordonner le salon et de ne rien laisser trainer !

Vous souhaitez découvrir cet appartement entièrement relooké ? C'est par ici !