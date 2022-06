Top 5 de la semaine : du Rêve à la Réalité !

Enfin, cette sélection de 10 cuisines industrielles combinant authenticité et modernité vous a tout spécialement inspiré et plu pour l'aménagement de votre cuisine. En incorporant des objets anciens, meubles en inox, alliance du bois et du béton et objets détournés : vous pourrez créer dans votre cuisine une ambiance artisanale et actuelle, en laissant libre cours à votre créativité ! Alors ne jetez plus vos vieux meubles et ustensiles, et faites une décoration branchée avec de l’ancien.