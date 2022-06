Réussir le Mariage entre Intérieur Ancien et Mobilier Moderne!!

Better and better

Bien souvent, la cheminée et le parquet comptent parmi les plus beaux trésors que recèlent les appartements anciens. Surtout, ne vous débarrassez pas de ces merveilles pour créer un intérieur entièrement moderne.

Le contraste entre parquets et cheminées anciens et meubles contemporains mettra d'autant plus en avant la modernité de vos choix en matière de mobilier et donnera une touche véritablement design à l'ensemble.

C'est exactement ce que propose New Home Agency dans l'aménagement de cet appartement de type haussmannien. La cuisine allie un îlot central en métal et des lampes très modernes avec un parquet, une cheminée et des moulures d'origine. Or c'est précisément cette alliance de contraires qui donne tout son charme à cette cuisine qui fait la part belle à l'ancien tout en affirmant pleinement sa modernité. Une vraie réussite qui en inspireront plus d'un !