Optimiser une petite salle de bain

Aménager un petit espace nécessite bien plus d’organisation, de planification et d’habileté qu’un grand espace. Ce constat est valable pour toutes les pièces de la maison, et donc bien sûr pour les salles de bain.

Cette habileté est donc nécessaire pour les occupants des studios dont les salles de bain sont généralement réduites à l’essentiel, mais pas uniquement. Quand nous rénovons en effet, nous recherchons souvent à conserver le maximum d’espace pour les pièces à vivre et la salle de bain en fait souvent les frais. C’est vrai également lorsque la maison compte déjà une belle salle de bain, mais que l’on souhaite en aménager une seconde pour faciliter la vie familiale matinale.

Les petits conseils qui vous suivre s’adressent donc à nous tous car, même dans une salle de bain plus spacieuse, il existe quelques trucs à savoir pour optimiser l’espace !